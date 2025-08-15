Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

La República

Samir Rizek Sued asumirá presidencia de Comisión Presidencial de las Cuevas del Pomier

Fachada del Palacio Nacional.

Santo Domingo, RD. 

El presidente Luis Abinader emitió el decreto número 457-25 que completa la integración de la “Comisión Presidencial de las Cuevas del Pomier”.

Esta comisión tiene como objetivo coordinar la instalación de infraestructuras para uso público y ecoturismo en los entornos de la Reserva Antropológica Cuevas de Bortón o del Pomier, que resalten y conserven las características únicas de esta ciudad precolombina del Caribe.

La misma, de acuerdo al decreto 403-25 que la creó, está integrada por un presidente, designado por decreto; los ministerios de Medio Ambiente y Recursos Naturales: de Cultura; y de Turismo; la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) y cuatro miembros designados por decreto.

De esta manera, se nombra como presidente de la comisión a Samir Rizek Sued y como directora ejecutiva a Sonia Alejandra Perozo Barinas.

Mientras que los cuatro miembros designados por decreto son Manuel Antonio García Arévalo, Santiago Adolfo Camarena Torres, Pavel Giordano García Matos y Domingo Alfonso Abreu Collado.

