Samir Rizek Sued asumirá presidencia de Comisión Presidencial de las Cuevas del Pomier

El presidente Luis Abinader emitió el decreto número 457-25 que completa la integración de la “Comisión Presidencial de las Cuevas del Pomier”.

Esta comisión tiene como objetivo coordinar la instalación de infraestructuras para uso público y ecoturismo en los entornos de la Reserva Antropológica Cuevas de Bortón o del Pomier, que resalten y conserven las características únicas de esta ciudad precolombina del Caribe.

La misma, de acuerdo al decreto 403-25 que la creó, está integrada por un presidente, designado por decreto; los ministerios de Medio Ambiente y Recursos Naturales: de Cultura; y de Turismo; la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) y cuatro miembros designados por decreto.

Abinader crea Comisión Presidencial para impulsar ecoturismo en Cuevas del Pomier Lea también

De esta manera, se nombra como presidente de la comisión a Samir Rizek Sued y como directora ejecutiva a Sonia Alejandra Perozo Barinas.

Mientras que los cuatro miembros designados por decreto son Manuel Antonio García Arévalo, Santiago Adolfo Camarena Torres, Pavel Giordano García Matos y Domingo Alfonso Abreu Collado.