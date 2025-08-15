Repatrian 79 haitianos detenidos en furgón en Mote Cristi

La Dirección General de Migración repatrió a 79 haitianos detenidos dentro de un camión de carga en el municipio de Guayubin de la provincia de Monte Cristi.

La repatriación se realizó por el paso fronterizo que une Juana Méndez con Dajabón. Los haitianos cruzaron hacia Haití, nación afectada por la crisis económica, política y social.

El haitiano Wilson Moisés, al momento su repatriación, dijo que pagó 25 mil pesos para dos personas y que le entregó el dinero a un haitiano que tenía contacto con la persona del camión en el que viajarían ilegalmente.

Yohana Mocombe dijo que pagó 13,500 pesos y que la persona del camión lo fue a buscar en un lugar en donde estaban para llevarlo a Navarrete, pero que tenía como destino final llegar a La Vega, donde estudia y trabaja.

Por el hecho, el conductor José Andrés Peralta Marte, se encuentra detenido y será sometido a la justicia, mientras que los repatriados fueron 40 hombres, 30 mujeres y 9 niños.