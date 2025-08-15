Osiris de León apunta al robo en plafón del túnel de la 27 y descarta estructura corra algún peligro

El geólogo dominicano, Osiris de León, restó importancia a la denuncia presentada por usuarios del Listín Diario, sobre la preocupación de un plafón faltante en el paso a desnivel entre las avenidas 27 de Febrero y Máximo Gómez.

"Eso no compromete en nada la estructura. Eso es simplemente unas láminas que se ponen ahí para cubrir el hormigón, un cosmético para que se vea bonito, pero en lo absoluto representa algún problema estructural con el paso desnivel", explicó durante un conversatorio con reporteros de este diario.

Seguido de esto, puntualizó que el tránsito por esta vía circular con normalidad, debido a que solo corresponde a temas de decoración de la obra.

"Con eso o sin eso, el paso a desnivel funciona perfectamente", dijo, al tiempo de agregar que otros tipos de materiales pueden reemplazar la cerámica faltante y afirma que no afectaría la estructura.

"Se puede sustituir por losas de porcelanato, mármol, cerámica; hasta por planchas de aluminio, planchas de cobre; es decir, depende del material que el contratista escoge para la parte arquitectónica", detalló.

Inclusive, expresó que la obra podría estar despejada y no sería razón para que la estructura se vea afectada o represente algún tipo de peligro en el tránsito vehicular.

“Se puede dejar el hormigón descubierto y pintarlo e igual se va a ver bonito”, indicó. Es por esta razón que fue puntual al decir: "No creo que alguien se haya preocupado en realidad".

Falta de plafón es por "robo"

Tras las razones por la falta de plafón, Osiris de León indicó que en muchos de estos casos el material no se cae, sino que se lo roban.

“Eso es alguien que la quita y se la lleva, no fue que se cayó. Lo que pasa es que cuando se ponen esas piezas, siempre aparece alguien que en horas de la noche o de la madrugada se lleva una pieza, porque quizás la va a usar en su casa”, dijo.

Además, explicó que este caso ocurre con frecuencia con los barandales en las carreteras.

Sobre la denuncia

El jueves, decenas de conductores enviaron material audiovisual al Listín Diario, en el que se evidenció la ausencia de un plafón que cubre un costado del paso a desnivel entre las avenidas 27 de Febrero y Máximo Gómez.

Además, los videos constatan que la estructura vial muestra signos de deterioro. Y filtraciones en varias áreas de la obra.

Por el momento, se desconoce si el plafón fue retirado voluntariamente o se desprendió. Según un conductor que transita por la zona cada día, el espacio está así desde hace más de 24 horas.

Además, se recuerda que, tras las lluvias ocurridas el pasado 18 de noviembre de 2023, un tramo del paso a desnivel se desplomó; luego fue reestructurado por el Gobierno y habilitado.