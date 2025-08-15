Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

La República

metro de santo domingo

Opret retira plafones despegados de estación Rosa Duarte en la Línea 2 del Metro de Santo Domingo

No se han registrado heridos debido al incidente.

Plafones retirados en la estación Rosa Duarte.

Plafones retirados en la estación Rosa Duarte.

Rosa Luna

Los plafones despegados del techo del túnel de la estación Rosa Duarte del Metro de Santo Domingo fueron retirados luego de su desprendimiento de ayer.

Por el momento, la vía del tren transcurre con normalidad, sin presencia de técnicos u obreros que reparen el área afectada.

El reporte fue realizado ayer por la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), debido a que alrededor de la 1:15 de la tarde se produjo una tardanza en varios trenes debido al incidente.

No se registraron heridos por el incidente.

La Opret ordenó el cese de los servicios por 20 minutos entre las estaciones Concepción Bona y Eduardo Brito de la Línea 2, en Santo Domingo Este, a fin de corregir el desajuste en el plafón.

