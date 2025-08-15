JCE pospone el plazo para recibir el registro de afiliados de las organizaciones políticas

La Junta Central Electoral (JCE) informó este viernes que su pleno decidió posponer el plazo de entrega del registro de afiliados y desafiliados de los partidos políticos, que debe realizarse de manera anual cada 17 de agosto.

La decisión, acogida el jueves, indica que el órgano electoral colocará una nueva fecha, luego de definir junto al liderazgo político el borrador del reglamento elaborado para regular este procedimiento.

El mandato al que deben someterse las entidades políticas está contemplado en el artículo 9 de la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, en la cual indica que deberán llevar “un registro general actualizado de todos sus afiliados, ordenado por circunscripción electoral, municipio y provincia, así como los del exterior”.

La JCE explicó que su acción está amparada por la Ley Orgánica 20-23 del Régimen Electoral, que le permite gestionar los días dictados para el cumplimiento de obligaciones.

“Podrá modificar, por medio de disposiciones de carácter general, pero únicamente para una elección determinada, los plazos que establece esta ley para el cumplimiento de obligaciones o formalidades, o para el ejercicio de derechos, ya sea en el sentido de aumentar o en el de disminuir los plazos, cuando a su juicio, fuere necesario o conveniente para asegurar más eficientemente el ejercicio del derecho al sufragio”, versa el numeral 13 del artículo 20.

Decisión de la JCE:

"Posponer el plazo de entrega del registro de afiliados y desafiliadas de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, previsto en el artículo 9 de la ley 33-18 que establece la obligación de estos de realizar dicha entrega anualmente (17 de agosto de cada año) a la JCE, cuya disposición es dispuesta en conformidad con lo previsto en el artículo 20, numeral 13 de la Ley Orgánica 20-23 del Régimen Electoral y el Acta Administrativa 17-2021 del pleno de la JCE, hasta tanto el pleno de este órgano decida lo relativo al borrador del reglamento de registro de afiliaciones y desafiliaciones que actualmente se encuentra en procesos de consulta y análisis para su aprobación, toda vez que la propuesta de dicho reglamento aborda los aspectos generales de dicho proceso".

Elección de juntas electorales

Por otro lado, la institución electoral también anunció que el próximo 27 de agosto comenzará en la provincia Barahona los trabajos para la recepción de las propuestas de los aspirantes a miembros de las 162 Juntas Electorales del territorio nacional.

Esta etapa es parte de los preparativos para la celebración de las elecciones municipales, congresuales y presidenciales que celebrará el país en 2028.

Estas asignaciones serán desarrolladas en todas las regiones por cuatro delegaciones: Las 7 primeras conformaciones serán presididas por el Pleno de la JCE, encabezadas por su presidente, Román Andrés Jáquez Liranzo; por los miembros titulares Dolores Altagracia Fernández, Samir Rafael Chami Isa, quien es el coordinador de la Comisión de Juntas Electorales y Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos; Hirayda Fernández Guzmán Y Rafael Armando Vallejo Santelises.

¿Cómo funcionará el proceso?

Los requisitos para ser miembro de las Juntas Electorales están colgados en la página oficial de la Junta Central Electoral, acompañados del formulario a completar.

“Durante las reuniones, los candidatos a miembros de las Juntas Electorales deberán presentar sus propuestas en los encuentros programados, registrándose o proponiendo aspirantes. Los aspirantes serán evaluados de forma individual, valorando sus perfiles profesionales, éticos y su compromiso con la democracia”, detalló la dirección de comunicaciones a través de una nota de prensa.

Otras comisiones

Mientras que la Comisión número I, estará coordinada por el miembro titular Samir Chami Isa; la suplente María Estela de León; el subdirector de la Dirección de Inspectoría, Roberto José García; y la suplente del secretario general de la JCE, Lourdes Salazar.

La Comisión número II, dirigida por el director nacional de Elecciones, Mario Núñez; y la directora de Partidos Políticos, Lenis García; junto a Comisión número III, que está integrada por el director nacional de Coordinación y Apoyo de Juntas Electorales, Ramón Urbáez Mancebo, y el director de Gestión Humana, Ariel Liranzo Liz.

En tanto que la comisión número IV estará presidida por el miembro suplente Tony Tejada y el director de la Dirección Especializada de Control Financiero de Partidos Políticos, Ramón Hilario Espiñeira.