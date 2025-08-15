Indomet pendiente de la tormenta Erin; dice onda tropical y vaguada generarán lluvias

Este viernes, la incidencia de una vaguada en niveles altos de la tropósfera y el paso de una onda tropical producirán chubascos hacia la costa del Atlántico durante la mañana, mientras que, en la tarde, aguaceros localmente moderados con tormentas eléctricas y ráfagas de viento hacia distintas provincias.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), informó que las lluvias serán sobre San Pedro de Macorís, Monte Plata, Santo Domingo, San Cristóbal, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, el norte de Azua, La Vega, el sur de Santiago, San Juan y otras localidades cercanas.

Las temperaturas continuarán bastante calurosas.

Tormenta Erin

Mañana sábado, Día de la Restauración, según la trayectoria pronosticada del ciclón tropical Erin, este transitaría sobre aguas abiertas del Atlántico con su centro a cientos de kilómetros de Puerto Rico.

La circulación de este fenómeno hará que los vientos transporten humedad hacia el país, mientras se acerca una vaguada relacionada al mismo. “Esto provocará, desde horas matutinas, chubascos dispersos hacia la zona costera de La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez y La Romana, extendiéndose durante la tarde, principalmente hacia San Pedro de Macorís, Santo Domingo, Monte Plata, La Vega, Santiago sur, San Juan, Elías Piña, entre otras provincias cercanas como aguaceros localmente moderados a fuertes en ocasiones con tormentas eléctricas y ráfagas de viento frecuentes. En la noche, estas precipitaciones continuarán en localidades de provincias del litoral atlántico”.

Actividad ciclónica en el Atlántico, Mar Caribe y Golfo de México

La tormenta tropical Erin, el Indomet informa que están monitoreando constantemente la evolución y trayectoria de este sistema tropical y que la población debe estar atenta a las actualizaciones de los boletines meteorológicos.

Erin se localiza a 920 kilómetro al este de las Antillas Menores. Se desplaza hacia el oeste/noroeste a unos 28 km/h y se espera que mantenga este movimiento durante el fin de semana. Sus vientos máximos sostenidos han aumentado a unos 110 km/h, con ráfagas superiores, y se pronostica un fortalecimiento gradual durante los próximos días, previéndose que Erin se convierta en huracán.

Otro fenómeno. Una amplia área de aguaceros y tormentas desorganizadas se ubica sobre el oeste del Golfo de México y posee probabilidad de desarrollo ciclónico de 50 % en 48 horas y los siguientes 7 días.