Hombre apuñala a su hija de 11 meses ocasionándole más de cien heridas

Un hombre identificado como Wilken Peña Mota, alias Mario, fue arrestado acusado de atacar a su hija de unos 11 meses con un objeto corto pulsante, ocasionándole alrededor de 120 heridas, en un hecho ocurrido la madrugada de este viernes, en el sector Ciudad Nueva del municipio Villa Riva, provincia Duarte.

De acuerdo con Luisa Sarante Méndez, abuela del agresor, recibió una llamada informándole que este se encontraba mal, por lo que procedió a buscar ayuda para llamar a una ambulancia. Sin embargo, manifestó que tras escuchar los gritos de la niña, llegó hasta la casa y se encontró con la terrible escena.

“Yo llegué y él estaba dándole a la niña; yo cuando lo vi le dije: ‘¿Qué estás haciendo?'. Entonces me cayó detrás y me agredió a mí también”, expresó Sarante Méndez, quien también resultó con algunas heridas leves, pero conmovida y preocupada, señaló que no le importa lo ocurrido con ella, sino con la niña.

Asimismo, indicó que su nieto es una persona de un perfil tranquilo, que nunca se le había visto mostrar una actitud de esta naturaleza, señalando estar sorprendida con la acción cometida.

La menor fue llevada de inmediato al Hospital Municipal Alicia de Legendre, donde recibió los primeros auxilios, siendo trasladada posteriormente a un centro de salud privado en San Francisco de Macorís, donde permanece estable.

El coronel Jorge Soto, comandante del departamento de la Policía Nacional en Villa Riva, manifestó que se movilizaron y detuvieron al ciudadano, el cual fue enviado al destacamento de San Francisco de Macorís para ser sometido a la acción de la justicia en las próximas horas.