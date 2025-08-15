Historiador dominicano llama a respetar símbolos patrios

El profesor de historia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Esmeraldo Augusto Bravo Mena, hizo un llamado a la población para respetar los símbolos patrios de República Dominicana. Esta declaración surge a raíz de la controversia generada por una reciente alteración del Himno Nacional.

"Tenemos un bombardeo a través de los avances de las redes sociales, pero debemos hacer uso de esos recursos y también fortalecerlo. Este llamado es para el buen uso de los dispositivos en la República Dominicana sobre el respeto a los símbolos patrios, nuestra bandera, para que le den un uso adecuado.", dijo.

Además de tildar de "insolvencia" el hecho registrado en los pasados días en un vídeo que circuló en las redes sociales sobre cambios en las letras del Himno Nacional o “Himno Nacional Lésbico”, su autora, Yoseli Castillo Fuertes. Acción que puntualizó al decir "nosotros no apoyamos esa alteración".

Por estas razones, abogó por un manejo "adecuado" de los símbolos patrios.

Sobre la conferencia

En conmemoración del 162 aniversario de la Guerra Restauradora, el Museo de Historia y Geografía realizó, este viernes, la conferencia "La Guerra Restauradora y el Himno Nacional Dominicano”.

Esta actividad académica estaba dirigida a todo público, estuvo a cargo de los catedráticos e historiadores José G. Guerrero Sánchez y Esmeraldo Augusto Bravo Mena, quienes destacaron la importancia de mantener la celebración en el país.

Así lo explicó el docente de la UASD, Augusto Mena, tras decir que el canto por primera vez de las notas del Himno Nacional, música de José Reyes y letra de Emilio Prud´homme, se realizó un día después del inicio de la Guerra Restauradora.

"La Guerra Restauradora fue el 16 de agosto de 1863 y el Himno Nacional se cantó por primera vez el 17 de agosto de 1883, en el local de la Logia Esperanza No. 9 en la calle Mercedes casi esquina Las Damas” , detalló Esmeraldo Augusto Bravo Mena.