Doctora Rosario Guerrero Hidalgo asume dirección del Hospital Nuestra Señora de la Altagracia

La doctora Rosario Guerrero Hidalgo asumió este jueves sus funciones como nueva directora del Hospital General y de Especialidades Nuestra Señora de la Altagracia (Hgensa), tras ser juramentada por el director del Servicio Nacional de Salud, doctor Mario Lama.

La especialista en ginecología y obstetricia releva en el cargo al doctor Juan Santana, quien se mantuvo al frente de la dirección del centro hospitalario durante varios años, impulsando diversos proyectos de fortalecimiento asistencial.

La juramentación se realizó el miércoles junto a otros nombramientos en la provincia: Walexi Castillo como director del Hospital de Verón-Punta Cana, e Ivette Dib, como directora del Hospital Materno Infantil de Higüey.

Con su trayectoria profesional, la doctora Guerrero Hidalgo dirigió anteriormente el Hospital Provincial Materno Infantil Nuestra Señora de la Altagracia, donde lideró mejoras en la atención materno-neonatal, fortaleció los protocolos de seguridad del paciente y promovió programas de capacitación para el personal de salud.

La nueva directora reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de los servicios médicos, la humanización de la atención y la optimización de los recursos para beneficio de la población de la provincia La Altagracia y zonas aledañas.

El doctor Mario Lama destacó que estos cambios forman parte de la estrategia del SNS para continuar elevando la calidad de la red hospitalaria, priorizando el acceso, la eficiencia y la atención centrada en el paciente.