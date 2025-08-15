COE coloca a 8 provincias en alerta verde y pide a la gente precaución por el huracán Erin

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) colocó en alerta verde a todas las provincias de la costa del atlántica ante el paso del huracán Erin, cuyo centro estará el domingo a unos 400 kilómetros del extremo noreste del país.

Las provincias en alerta verde son La Altagracia, Hato Mayor, Espaillat, Monte Cristi, El Seibo, Samaná, María Trinidad Sánchez y Puerto Plata.

“Le vamos a pedir desde ya, 24-36 horas antes, tomar todas las medidas de lugar. La población, en sentido general, debe entender que el primer principio de gestión de riesgo es a autoevacuación, no deben esperar que llegue una autoridad a sacarte de un lugar que esté inseguro”, indicó Juan Manuel Mendez, director del COE.

Las lluvias incidirán en el país a partir de la tarde del sábado, en especial en el extremo Este y Noreste de territorio nacional, pero estarán con más presencia el domingo debido a que el centro del huracán se ubicará más próximo del territorio nacional.

Los acumulados de lluvias serán entre 70-75 milímetros, por lo que esto representa inundaciones urbanas.

Juan Manuel Méndez, director del COE, adelantó que mañana emitirán recomendaciones con el uso de las playas en toda la costa atlántica y para el Gran Santo Domingo.

Asimismo, a partir de mañana a las 5:00 de la tarde recomendaron a las pequeñas, medianas y grandes embarcaciones, permanecer en puerto desde La Altagracia hasta Monte Cristi.

De igual forma, informaron que en esas provincias hay disponibles unos 779 albergues para una capacidad de 181,765 personas.

Juan Manuel Méndez llamó a la población a que por ser “fin de semana no se desconecte, y mantenga el contacto con el COE a través del 809-472-0909”.