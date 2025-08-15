Club Deportivo Gustavo Behal cumple 105 años de historia, uno de los clubes más viejos del país

Este 16 de agosto se cumplen 105 años de la fundación del Club Deportivo Gustavo Behal, una institución pionera, considerada uno de los clubes deportivos más viejos del país y del Caribe.

Desde su fundación el 16 de agosto de 1920 por el puertoplateño de origen alemán Adon Gustavo Behal, ha tenido como divisa la vieja máxima deportiva: mente sana, cuerpo sano.

En sus inicios estuvo ubicado en la calle Mella, en el sector del Pie del Fuerte, pasando posteriormente a su actual ubicación en la calle Duarte.

Gustavo Behal se hizo acompañar en la creación del club de los hermanos José y Eugenio Leroux, José Arzeno, Heriberto Herrera, Luis José Dubois, Lluis Ariza, Julia Emilio Puyams y Guillermo Solomon.

Como institución ha sido promotora del deporte, la cultura y la educación física, escenario para la práctica del voleibol, baloncesto, lucha libre, ping pong, judo, boxeo y otras actividades deportivas y recreativas.

A lo largo del tiempo, numerosos deportistas se han destacado teniendo como punto de partida de sus carreras el Club Deportivo Gustavo Behal, también conocido como El Deportivo; entre ellos, Kid Dinamita, Tuto Villalon, Aníbal Fernández, José Briseño, Otilio Mirabel, Malayo Núñez, Jaime Howard, Miguel Russo, Mayo Sibilia, Diego Frank Hurtado, Diógenes Camale, María Jiménez, Mamacha Díaz, Alcira Bonilla, Antonia Pichardo.

Cancha de baloncesto del Club Deportivo Gustavo BehalFuente Externa

Antes de la existencia del Polideportivo Gregorio Luperón, fue el Gustavo Behal el escenario del torneo de Baloncesto Superior de Puerto Plata, donde se destacaron importantes figuras del baloncesto local.

Como reseña Emérito Almonte, desde 1960 hasta hoy se han destacado como presidentes del club Antonio Santos, Rafael Díaz (Felón), Maireni Bournigal, Cosme Lantigua (Loli), Rommel Cruz, Brulet Portorreal, Germán Camarena, Leonardo García, Rafael Tavares (Tavarito), Miguel Muñoz, Juan Payero Brisso, Rafael Almonte (Puchito), Gabino Mencía y Luis Fernando Coronado, entre otros.

Actualmente, el gobierno ha iniciado, a través del Ministerio de Deportes, los trabajos de remodelación y techado del club, con lo que se marcaría una nueva etapa en la historia deportiva del club emblema de Puerto Plata.

La directiva, encabezada por el doctor Rafael Almonte, Puchito, Gabino García Rayes y Fernando Coronado, entre otros, lucha por el fortalecimiento y la preservación de una institución que ha sido un faro de luz para generaciones de deportistas durante más de cien años.