Bitácora de la investigación sobre el Metro: cronología del proceso

Durante tres meses se desarrolló la investigación periodística titulada “El Metro, las huellas de un desgaste”, sobre la gestión y operación de este sistema de transporte que tiene casi 17 años en funcionamiento.

El trabajo abordó el estado de deterioro de algunas estaciones, los ingresos y egresos de la entidad responsable de administrarlo, el déficit operativo, el uso comercial de los locales subterráneos y la existencia de contratos con características atípicas.

El proceso incluyó recorridos por ambas líneas para constatar el estado físico del sistema, solicitudes formales de información amparadas en la Ley 200-04, sobre Libre Acceso a la Información Pública, análisis de contratos de arrendamiento y cotejo de datos con distintas instituciones públicas y privadas.

También se realizaron consultas a expertos en contratación pública, entrevistas a actores involucrados y verificación de las condiciones actuales del servicio.

Este registro cronológico detalla, paso a paso, las acciones emprendidas, las respuestas obtenidas y los hallazgos documentados durante el desarrollo de la investigación:

05/05/2025. Solicitud formal a la Opret de copias íntegras de contratos de publicidad con una empresa y sus filiales, estados de cuenta, inventario de locales por estación, contratos vigentes, ingresos por boletería y pliegos de licitación. Respuesta recibida: 22/05/2025.

09/06/2025. Procesamiento de la información recibida y clasificación de contratos por mes y año.

10/06/2025. Distribución de contratos entre miembros del equipo para su análisis. Se detectan datos confusos en un contrato con una empresa arrendataria.

11/06/2025. Se plantea investigar la proporción de locales privados frente a gubernamentales en las estaciones y la identidad de los ocupantes de mayores espacios.

Se identifica variación de costos entre estaciones y que un arrendatario es servidor público y propietario de varios locales.

12/06/2025. Se confirma que un contrato con una empresa tecnológica no figura en la plataforma de Contrataciones Públicas. Igualmente se descubre que la compañía creó una filial días después de la convocatoria para arrendar espacios publicitarios. Se solicita información adicional a Contrataciones Públicas.

16/06/2025. Finalización de la matriz con todos los contratos analizados. Contrataciones Públicas traslada la solicitud de información a la Opret.

Ese mismo día se solicita a Opret información sobre un contrato firmado en 2022 para la instalación de un sistema audiovisual en áreas comerciales del Metro y Teleférico. Respuesta recibida: 26/06/2025.

17/06/2025. Solicitud a Opret de copias de dos contratos de alquiler de locales suscritos con un mismo arrendatario. Respuesta recibida: 07/07/2025.

18/06/2025. Contrataciones Públicas califica como irregular la ausencia de un contrato en su plataforma. Se solicita además información sobre contratos cedidos tras un proceso de división de bienes.

01/07/2025. Redacción de carta formal sobre el proceso de compras y contrataciones.

09/07/2025. Recorrido de verificación por ambas líneas del Metro para documentar su estado.

10/07/2025. Elaboración de lista de empresas con contratos con Opret para cotejo con Cámara de Comercio, DGII y ONAPI. Se detecta irregularidad en una farmacia. Cámara de Comercio indica que la información debe pedirse en línea y con costo.

11/07/2025. Solicitud de entrevista a la Dirección de Contrataciones Públicas sobre la ausencia de licitación y sobre la compatibilidad de contratos con personas en nómina estatal. La Opret comunica que la entrevista con su director, Rafael Santos, podría realizarse después del 25 de julio.

14/07/2025. Intentos de contacto con un arrendatario con múltiples locales; sin éxito inicial. Posteriormente se obtiene respuesta y se acuerda entrevista para la semana siguiente. También se hizo la gestión de una entrevista con los propietarios de Quantum Ads.

15/07/2025. Respuesta oficial de Contrataciones Públicas sobre la ausencia de licitación.

Confirmación de entrevista con un arrendatario para el día siguiente. También se recibió respuesta de Quantum Ads, quienes redirigieron a la Opret ya que “por políticas internas” no tratan estos temas.

16/07/2025. Seguimiento a la solicitud de entrevista con el director de la Opret; sin respuesta definitiva.

22/07/2025. La Opret solicita cuestionario previo para responder preguntas y agilizar la entrega de información.

24/07/2025. Envío de dos preguntas adicionales sobre alquiler de locales; no fueron recibidas.

27/07/2025. Recepción de respuestas al cuestionario enviado el 22 de julio. Se constata que las preguntas enviadas el 24 de julio no fueron procesadas.

07/08/2025. Envío de dos nuevas consultas sobre aspectos de comercialización y mantenimiento.

11/08/2025. El director de la Opret declara en un programa radial que el material gráfico publicado es antiguo y que todas las escaleras mecánicas funcionan.

12/08/2025. Nuevo recorrido confirma que algunas áreas fueron pintadas, pero persiste el deterioro y la insalubridad.

Si desea acceder a la base de datos completa, puede presionar aquí o escribir a nuestro periodista de datos paul.mathiasen@listindiario.com para cualquier información relacionada.

En caso de querer manipular los datos o hacer búsquedas más exactas, recomendamos descargar el archivo y abrirlo con un programa compatible.

Este trabajo forma parte de la serie especial "El Metro, las huellas de un desgaste".