Tamayo reclama terminación de funeraria municipal paralizada desde hace casi cinco años

Representantes de varias juntas de vecinos del municipio de Tamayo, alzaron su voz para exigir la pronta finalización de la funeraria municipal, una obra que aseguran lleva casi cinco años en construcción sin ser concluida, a pesar de encontrarse en un 80% de avance.

La denuncia fue encabezada por líderes comunitarios de los sectores Altagracia, Alto de las Flores y San José, quienes lamentan la falta de voluntad de las autoridades responsables para culminar una obra que consideran urgente y esencial para la dignidad de los habitantes del municipio.

“Por favor, terminen esta obra, a veces, cuando fallece un ser querido, no sabemos si la familia llora al muerto o a las necesidades que enfrentan por no tener los recursos para costear un servicio digno, esta funeraria sería una bendición para nuestra comunidad”, expresó Juan de Jesús González Rodríguez, presidente de la Junta de Vecinos del sector San José.

“Exigimos una explicación clara, esta funeraria es el anhelo del pueblo, es inconcebible que todos los distritos municipales tengan su funeraria y Tamayo, siendo el municipio cabecera y el más grande de la provincia Bahoruco, no cuente con una”, manifestó de igual forma, Dennis Ramírez, presidenta de la Junta de Vecinos del sector Altagracia, cuestionó la paralización de los trabajos,.

Los comunitarios denunciaron que “muchas familias que traen a su difunto desde Santo Domingo o cualquier otro lugar, deben trasladar los cuerpos directamente al cementerio o recurrir a funerarias de otros municipios”, lo cual consideran indigno para una población como Tamayo.

Los representantes de las juntas de vecinos hacen una llamado urgente al señor Ángel de la Cruz, presidente de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial, a los diputados, a la Alcaldía, al senador y al presidente de la República para que se priorice su finalización.

La funeraria, que está valorada en más de Diez mil millones de pesos (10MM) está ubicada en la calle Libertad del sector Altagracia y cuenta con 2 capillas, Área de Lobby, Cuarto de preparación, cocina, 3 baños, 2 oficinas, área de parqueos.

La versión del ingeniero encargado

Mientras que el señor Jairo De la Cruz, ingeniero responsable de la obra, explicó que la misma está en un proceso de cierre técnico, con un avance del 80%.

Afirmó que para que se pueda completar el pago restante, es necesario que las instituciones correspondientes emitan las certificaciones finales.

“Ya hemos solicitado las certificaciones al Ministerio de Trabajo y otras entidades. Una vez las tengamos, serán entregadas para que se proceda al pago final. No es falta de interés, sino un proceso burocrático fuera de nuestro control”, explicó.

Añadió que los constantes aumentos en los precios de los materiales de construcción afectan directamente al contratista, por lo que su mayor interés es concluir la obra lo antes posible.

Mientras tanto, la comunidad de Tamayo sigue a la espera de una respuesta concreta que permita dotar al municipio de una infraestructura funeraria digna, como lo merece su población.