En San Cristóbal lloran y recuerdan a las víctimas de la explosión

A dos años de la tragedia, entre dolor e indignación, familiares y munícipes recuerdan a las víctimas de la explosión de San Cristóbal, ocurrida el 14 de agosto de 2023.

Sin poder contener las lágrimas y pancartas mostrando las fotografías de sus deudos, familiares se han apostado este jueves en la denominada zona cero, en la calle Padre Ayala, para conmemorar honrare la memoria de sus seres queridos y clamar justicia.

Los dolientes reclaman que, al cumplirse dos años de la fatídica explosión, que dejó como saldo de 38 personas muertas y 12 desaparecidas, no han sido sometidos a la justicia los verdaderos responsables de causar el siniestro.

Asimismo, realizaron una marcha en la que participaron niños y adultos visiblemente afligidos por las calles del centro de la ciudad, portando carteles y frases como “justicia y verdad”. La marcha finalizó en el parque de San Cristóbal.