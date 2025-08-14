Roban un millón de pesos en subagente de Vimenca en Verón

Vimenca informó este jueves que un subagente ubicado en la localidad de El Cortecito, en Verón, provincia La Altagracia, fue objeto de un robo en el que según cifras preliminares, los delincuentes sustrajeron un millón de pesos.

En un comunicado publicado en su cuenta de Instagram la empresa se disculpó por lo ocurrido.

"Lamentamos lo sucedido en nuestro subagente en la localidad de El Cortecito, en la provincia La Altagracia. Infomamos que no hubo pérdidas humanas y expresamos nuestro apoyo a este importante aliado".

En un material audiovisual compartido por el periodista José Peguero en la red social X, se explicó que varios hombres encañonaron al agente de seguridad, forzaron una puerta a patadas, ingresaron al local y procedieron a robar el dinero.

El comunicador y vocal del ayuntamiento de Verón-Punta Cana por el partido de la Fuerza del Pueblo, Dionicio López, fue quien ofreció los detalles de lo ocurrido.

López indicó que agentes del Departamento de Investigaciones Criminales (Dicrim) acudieron al lugar y que los organismos de seguridad continúan con las investigaciones para dar con los responsables.