Presentan "Plancha 1" para elecciones del Colegio Dominicano de Periodistas

Fue presentada este miércoles la Plancha 1 que competirá por la dirección del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), seccional Distrito Nacional, en las elecciones pautadas para el próximo viernes 29 de agosto, con una propuesta de gestión encabezada por el periodista Wilder Páez, aspirante a la Secretaría General.

La plancha está integrada además por Ramón Benzán, como secretario de Organización; Odil Beato, como tesorera; Rolando Correa, en la Secretaría de Educación; Carolina Lorenzo, en Actas; Yamil Drullard, en Relaciones Públicas; y Abraham Marmolejos, como vocal.

Entre sus principales propuestas para el período 2025-2027, destaca el impulso a la construcción de un Club Social para los periodistas del Distrito Nacional, así como el establecimiento de alianzas estratégicas con medios de comunicación, universidades, ONGs, agencias publicitarias e instituciones gubernamentales, con el objetivo de abrir plazas de pasantías y empleos dignos para egresados de la carrera de comunicación.

Asimismo, proponen firmar acuerdos con el Colegio Médico Dominicano, clínicas privadas y ARS para ofrecer chequeos médicos anuales, jornadas de salud mental y actividades deportivas, dirigidas tanto a periodistas activos como pensionados.

En materia educativa, la Plancha 1 plantea fortalecer los lazos con el Ministerio de Educación Superior (Mescyt) para facilitar el acceso a programas de becas nacionales e internacionales, y fomentar una mayor inclusión de los recién egresados al gremio, mediante acompañamiento desde las universidades y procesos más ágiles de carnetización.

Precisamente, la propuesta incluye un plan ambicioso de carnetización móvil, que permitirá llevar una impresora portátil a redacciones, oficinas y agencias, para entregar en tiempo récord los carnets a periodistas que aún no lo poseen.

Finalmente, los candidatos reafirmaron su compromiso de apoyar los esfuerzos para la remodelación del local del CDP, como parte de su visión de dignificar el ejercicio profesional del periodismo desde el Distrito Nacional.