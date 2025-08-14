Director de Pasaportes justifica traslado al edificio de Teleantillas con renta de US$9 millones al mes

A pesar de haberse anunciado el arrendamiento para la mudanza de la dirección de pasaporte por un monto de USD$5,927,164.83, de acuerdo al informe final del proceso de Compras y Contrataciones, este contrato hizo una variación a US$9,000,000 millones mensuales por tres años más dos depósitos, según el director de la entidad de pasaportes, Lorenzo David Ramírez Uribe.

Ramírez Uribe expresó que el cambio de la entidad que dirige al antiguo edificio donde operaba Teleantillas, ubicado en la avenida John F. Kennedy, se debe a la implementación de los pasaportes electrónicos.

“Nosotros debemos dar un salto a lo que tiene que ver con la tecnología, eficiencia, calidad con el servicio que se brinda y para los colaboradores. Para nadie es un secreto que las instalaciones donde estamos… no aguantan ningún tipo de readecuación para lograr el resultado esperado”, dijo Ramírez Uribe durante su intervención en el programa radial A Diario, del grupo RCC Media.

Ramírez Uribe manifestó que el estado de deterioro del edificio actual de la entidad no les permite avanzar y suplir las necesidades de los ciudadanos en manejar su pasaporte de manera electrónica para mayor facilidad y modernidad, de acuerdo con los nuevos avances.

“Tenemos que trabajar en la infraestructura; estamos pegados al mar, es una instalación muy deteriorada. Sin embargo, no contamos con una infraestructura de un data center que pueda soportar el proyecto que estamos trabajando”, aclaró.

El director de la entidad dijo que los problemas que inciden en el cambio de edificio no solo radican en el escaso sistema eléctrico moderno; es un espacio de almacenamiento de pasaportes para cuidar de la libreta que abre paso a la entrada de un dominicano a otros países, así como mayor espacio de estacionamiento y facilidad en el transporte, ya que a pocos metros se encuentra una estación del Metro de Santo Domingo.

“No contamos con un lugar de almacenamiento con las condiciones necesarias para lograr climatizar, la humedad, garantía de que esa libreta guarde sus propiedades al momento de empezar la utilización”, agregó.

En la actualidad, la sede central de Pasaportes opera en el Centro de los Héroes, en un edificio compartido con la Dirección General de Migración.

Sobre visado electrónico

Esta nueva modalidad busca permitir que los dominicanos puedan dejar de necesitar visa para ingresar a países que lo requieran, cumpliendo con los estándares internacionales de seguridad que facilitan acuerdos bilaterales o multilaterales para la exención del visado.

Los ciudadanos que cuentan con el pasaporte vigente permanecerían con este hasta que llegue el tiempo de expiración, para luego ser contactados por la entidad que iniciaría el proceso de logística para el intercambio de este documento.

Esta modalidad permitirá a las autoridades dominicanas realizar acuerdos con otros países con relación al visado.