Abrirán un Punto GOB en Puerto Plata

La Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic) anunció la próxima apertura del Punto GOB Puerto Plata, un moderno centro de servicios del Estado que beneficiará de forma directa a más de 338 mil habitantes de la provincia y zonas aledañas.

El anuncio fue encabezado por el director general de la Ogtic, Edgar Batista, quien destacó que esta nueva instalación forma parte de la estrategia nacional de transformación digital para acercar los servicios públicos a la ciudadanía bajo un modelo más humano, eficiente e inclusivo.

“Nuestra meta es clara: que el ciudadano no tenga que desplazarse largas distancias ni enfrentar trámites complejos. Queremos que encuentre todos los servicios del Estado en un solo lugar, moderno, cómodo y confiable”, expresó Batista.

Este nuevo Punto GOB responde a una necesidad expresada por los puertoplateños desde hace años, y representa un avance significativo para la provincia. Además de facilitar trámites, su instalación generará empleos directos e indirectos, impulsando el desarrollo económico y tecnológico local.

Batista también presentó la visión renovada de la Ogtic, enfocada no solo en digitalizar procesos, sino en ofrecer soluciones reales que mejoren la vida de las personas.

“Nuestra misión es transformar lo complejo en simple, hacer la tecnología accesible y construir un Estado que sirva a todos con calidad. El Punto GOB Puerto Plata es solo el comienzo de una nueva etapa para esta provincia”, concluyó.

Con esta iniciativa, Puerto Plata avanza hacia un futuro donde el acceso a los servicios públicos será más cercano, eficiente y digno, reafirmando el compromiso del Gobierno dominicano de poner a la ciudadanía en el centro de sus políticas.