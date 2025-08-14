Ministerio Público ve luces y sombras en sentencia; apelará decisión de Magaly Medina y Fernando Rosa

Al entender que no existían pruebas suficientes para sus condenas, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional absolvió a Carmen Magaly Medina Sánchez, hermana del expresidente Danilo Medina y descargó a Fernando Rosa, exdirector del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), vinculados en el caso del también hermano del exmandatario, Alexis Medina.

Alexis Medina fue condenado a siete años de prisión.

En ese sentido, Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público, calificó la decisión de las magistradas como una sentencia con luces y sombras.

A la salida del tribunal, informó que en el dictamen de las juezas existieron sobras, como es el caso de la decisión en contra de Magaly Medina y Fernando Rosa, por lo que apelarán esta decisión.

“Son descargos que a juicio del Ministerio Público son una incorrecta apreciación de la prueba que hemos presentado y desde ahora les podemos decir que vamos a apelar a esos descargos”, indicó Camacho.

Al cuestionamiento de la prensa por la observación de las juezas Clarivel Nivar, Clara Castillo y Jisell Soto, de que se presentaron pruebas que no correspondían con este caso, explicó que todas las teorías que presentó el Ministerio Público se probaron.

“No habrá un solo tribunal en República Dominicana que pueda decir que le trajimos casos sin pruebas, y en este caso este tribunal no ha sido la excepción, y ha tenido que admitir que el Ministerio Público trajo pruebas suficientes para la decisión que ellos produjeron, en los términos que ellos produjeron, y nosotros vamos a actuar en las consecuencias”, dijo Wilson Camacho.

Condenas

El tribunal encontró a Alexis culpable de cometer delitos como lavado de activos, desfalco, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y otros, mientras que a los demás procesados se les imputan cargos como asociación de malhechores, estafa contra el Estado y criminalidad organizada.

El tribunal también dictó cinco años de prisión suspendida a Víctor Matías Encarnación Montero y al pago de una multa de RD$500,000.

También fue hallado culpable y condenado a seis años para ser cumplida en Najayo hombres, José Dolores Santana Carmona; y sentenciado Wascar Bernabé Méndez, quien deberá cumplir cinco años en el mismo recinto carcelario.

Paola Molina Suazo a cinco años en Najayo mujeres y su esposo Martín Monte de Oca a la misma cantidad de años en Nayajo Hombres.

Más descargos

El tribunal dictó un "no ha lugar" contra el exministro de Salud Pública, Freddy Hidalgo, al indicar que no hay evidencias de una "faltar penal".

De igual forma, Lina de la Cruz, Rafael Antonio Germosen, Fulvio Antonio Gómez, Liny Valenzuela, Aquiles Alejandro Cristofer, Antonio Florentino Méndez, entre otros.

En la etapa preliminar del proceso, algunos imputados como Francisco Pagán Rodríguez, Julián Esteban Suriel Suazo, Lewis Ariel Castillo Robles y Domingo Antonio Santiago llegaron a acuerdos con la fiscalía, que lograron la recuperación de más de 200 millones de pesos en bienes y efectivo para el Estado.