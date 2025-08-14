Defensa crea comisión para investigar faltas disciplinarias del coronel Rafael Morales Herrero

A través de un comunicado, el Ministerio de Defensa de República Dominicana (MIDE) informó que investigará la presunta revelación indebida de informaciones relacionadas con operaciones encubiertas que expuso el coronel Rafael Antonio Morales Herrero.

En días pasados, el coronel Morales Herrero denunció que fue sustituido en la Dirección de Asuntos Internos de las Fuerzas Armadas tras acusar a oficiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) de estar involucrados en redes de narcotráfico.

El hecho, expuesto al Ministerio Público, ha circulado en los medios de comunicación, llamando la atención de la institución.

“Se ha dispuesto, en cumplimiento de los procedimientos establecidos en la ley orgánica y reglamentos vigentes, la conformación de una comisión de alto nivel de las Fuerzas Armadas para investigar, desde el ámbito disciplinario, las responsabilidades, ante la presunta revelación indebida de informaciones altamente sensitivas relacionadas con operaciones encubiertas en curso, cuyo contenido podría comprometer el resultado de las mismas”, transmite el escrito.

Comunicado del Ministerio de Defensa.Fuente Externa

En base a esto, el Ministerio de Defensa dijo que se mantienen en investigaciones y, para no comprometer el proceso, señalaron que se abstendrán de ofrecer más detalles.

“El Ministerio de Defensa reafirma su firme compromiso de velar porque todos sus miembros cumplan fielmente con sus deberes y obligaciones, y reitera que cualquier violación a las normas será sancionada con el máximo rigor conforme a lo establecido en los reglamentos y disposiciones vigentes”, concluyen.