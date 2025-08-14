Más logística, más desarrollo

“Colocado en el mismo trayecto del sol”, dijo el poeta, al referirse a nuestro país. La poesía tiene el misterio de describir la realidad de otra forma, incluso antes de que sea realidad; cuando lo descrito sólo pertenece al territorio de la ilusión y los sueños.

Que sueños bien podrían ser tantos discursos y promesas de visiones futuristas, que nos hablan de un país que, por estar colocado en el mismo trayecto de rutas oceánicas y aéreas, también se antoja ser cruce obligado de todos los caminos desde –y hacia– los Estados Unidos o las grandes capitales del mundo.

Lo que la geografía especula la geopolítica lo reafirma. La pandemia evidenció la vulnerabilidad subyacente en cadenas de suministro muy extendidas, y la necesidad de EEUU de tenerlas más cerca.

Para rematar (en el mejor sentido posible), la política arancelaria de Trump –desde la lógica del mal menor– nos privilegia, nos vuelve atractivos; a la par que la estabilidad política, social y económica del país, su fortaleza institucional y un marco normativo favorable a la inversión extranjera, nos vuelve competitivos.

En todo lo anterior, lo más importante no es lo material (puertos, carreteras, aeropuertos, etc.), sino el intangible más valioso que amalgama todo y hace posible que ocurra nuestro sostenido crecimiento y su proyección de futuro: la voluntad política.

El gobierno de Luis Abinader ha apostado a optimizar la conectividad del país con los mercados internacionales y la maximización de todo el potencial del nearshoring como política pública; y, desde la Dirección General de Aduanas (DGA), su director –Yayo Sanz Lovatón– ha asumido con hechos y acciones el desafío de que estamos llamados a convertirnos en un Hub logístico mundial; capaz de explotar todas las ventajas estratégicas derivadas de nuestra cercanía con EEUU, en sintonía con todos nuestros indicadores de solvencia, desempeño y seguridad jurídica.

Esa política de la DGA ha facilitado el comercio a gran escala, acelerando procesos, disminuyendo costos, e incrementando los niveles de seguridad. En ese tenor, la inauguración ayer de una nueva terminal de correo expreso en el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA), no debe ser vista sólo como la construcción de una nave industrial provista de tecnologías de registro no invasivas incluidas, en donde se aglutina y consolida la mercancía que importan/exportan todos los couriers del país… porque es más de ahí.

Es el resultado de establecer alianzas entre todos los actores (couriers, AILA, agencias de seguridad y cobranzas estatales, etc.); llegar a acuerdos de ejecución sin costos para el Estado; creando condiciones para trabajar 24/7, de manera constante, segura y transparente; incrementado el flujo (e ingresos) de entrada y salida de mercancías en el país; expandiendo nuestra capacidad logística, para construir una (otra) locomotora económica capaz de impulsar el desarrollo.

Soñar no cuesta nada, pero la nueva terminal de correo expreso inaugurada por la DGA, es un paso firme hacia una realidad más promisoria.