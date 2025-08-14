El jurista y escritor Namphi Rodríguez pone a circular obra

El jurista y escritor Namphi Rodríguez presentó el Glosario del Proceso Contencioso-Administrativo, su quinta obra que en esta ocasión condensa la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Tribunal Constitucional (TC) sobre la justicia administrativa y la organización del Estado.

El libro es el tercer volumen de la colección Jurisprudencia de las Altas Cortes y abona los anchos cauces del Derecho Administrativo y del proceso contencioso-administrativo en República Dominicana.

Anteriormente, el abogado y académico publicó los diccionarios de Jurisprudencia Constitucional y Electoral, así como las obras de doctrina Protección Constitucional del Consumidor y Defensa de la Libertad de Expresión y los Derechos Fundamentales.

“Nos ha tocado llevar a afecto la ardua tarea de compilar la jurisprudencia del TC y de la SCJ, cuya Tercera Sala tiene a su cargo, entre otras materias, el contencioso-administrativo y el contencioso-tributario; el libro es una expresión de nuestro emergente Estado Social”, subrayó el autor.

Rodríguez destacó que este Glosario del Proceso Contencioso-Administrativo se ha dedicado a escrutar el contencioso-administrativo general y la materia de función pública, aproximando sólo atisbos al contencioso-tributario con fines didácticos y complementarios.

En la publicación se realiza una compilación del primer año de jurisprudencia de la Tercera Sala de la SCJ sobre la Ley 2-23, de Recurso de Casación, como un aporte a la comunidad jurídica de la labor pretoriana de esa corte luego de la instauración del interés casacional y el carácter vinculante para los tribunales del Poder Judicial de su doctrina jurisprudencial.

“Este último hecho y el precedente constitucional del TC han configurado un nuevo sistema de fuentes del ordenamiento jurídico dominicano, en el que la jurisprudencia asume un rol preponderante en la toma de decisiones de los jueces y operadores judiciales”, adujo.

Enfatizó que el ordenamiento jurídico dominicano ha hecho el tránsito de un Derecho legislativo a un Derecho mixto, legislativo y jurisprudencial.

Rodríguez destacó que han transcurrido más de siete décadas desde la instauración legislativa de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en las cuales la configuración plena de una jurisdicción ha sido un anhelo de una vivaz ciudadanía que ha luchado por los derechos de los administrados.

El libro cuenta con más de 900 páginas y está a la venta en las principales librerías del país.

Sobre el autor

Namphi Rodríguez es abogado, académico y escritor, con maestría en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha, en Derecho Administrativo por la Universidad de Salamanca y en Ciencias Políticas por la UNPHU.

Es especialista en Sistema Interamericano de Derechos Humanos de Washington College of Law y en Interpretación Constitucional de las universidades Javeriana y La Gran Colombia.

Ha impulsado el estudio del nuevo Derecho dominicano y promovido la defensa de la Constitución con sentencias icónicas del TC.

Es Profesor de Derechos Fundamentales de la maestría en Derecho Constitucional de la UASD y de Derecho Administrativo de la UNPHU.

Ha publicado 5 obras: Defensa de la Libertad de Expresión y de los Derechos Fundamentales (2008), Protección Constitucional del Consumidor y del Usuario (2018), Diccionario de Jurisprudencia Constitucional (2023), Diccionario de Jurisprudencia Electoral (2024) y Glosario del Proceso Contencioso-Administrativo (2025).