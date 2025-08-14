Jueza Yissell Soto preocupada por el deterioro social y la corrupción

La jueza Yissell Soto, del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, manifestó una profunda preocupación por el deterioro del sistema y la sociedad dominicana, el cual, según el tribunal, es evidente incluso en las instituciones públicas.

Al leer las motivaciones de la decisión en el aspecto civil del caso Antipulpo, la jueza señaló que, a lo largo del proceso judicial, los jueces pudieron constatar la intención de cometer actos ilícitos en diversas instituciones, lo que llevó al tribunal a concluir que la falta de integridad es un problema generalizado.

En su discurso, la jueza Soto reconoció la labor de los fiscales, que se esfuerzan por combatir la corrupción, pero lamentó que su trabajo se vea empañado por la "profunda deslealtad y el deterioro moral de la sociedad".

Hizo un llamado a la reflexión, enfatizando que todo aquel que se involucre en el ámbito público debe recordar su responsabilidad hacia los demás.

"No podemos ser leales a la corrupción cuando estamos afectando a un ser humano", afirmó.

Con esta declaración, hizo referencia a que incluso las personas más humildes, como las que sirven una taza de café, merecen respeto y que sus necesidades sean consideradas.

Para la jueza, la lealtad debe ser hacia el bien común, no hacía intereses corruptos.