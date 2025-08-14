Jueza Claribel Nivar se disculpa por el retraso en fallo sentencia en caso Alexis Medina

La presidenta del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Claribel Nivar, se disculpó con las partes involucradas y los medios de comunicación por el retraso en la lectura de la sentencia que condena Juan Alexis Medina Sánchez y a otros involucrados en el caso de corrupción.

La lectura de la sentencia, que originalmente estaba programada para las 11:00 de la mañana, no comenzó sino cerca de las 11:00 de la noche.

"Se les convocó a las once de la mañana para emitir el fallo, pero debido a la complejidad de la deliberación, se les pidió que regresaran a las cinco de la tarde. A esa hora, aún no habíamos concluido el proceso de deliberación", explicó la jueza Nivar.

Destacó que el caso es tan complejo que la ley dominicana permite que los plazos se dupliquen. Esto se aplica a la investigación del órgano acusador y a la defensa. Asimismo, la ley establece que en casos donde se presenta una cantidad masiva de pruebas, como en este proceso, el tribunal debe tomarse el tiempo necesario para analizarlas.

Nivar subrayó que el tribunal actuó con la máxima responsabilidad y trabajó "24/7" desde que se retiraron a deliberar. Afirmó que aquellos que asisten al Palacio de Justicia pueden constatar que trabajaron de lunes a lunes, a menudo hasta altas horas de la madrugada, para dar una respuesta oportuna y definitiva al caso.

Precisó que, durante este tiempo, el tribunal dedicó un esfuerzo considerable, no solo en las 127 jornadas de audiencias, sino también en la gestión administrativa y en la coordinación con el equipo judicial para dar respuesta a cada una de las partes involucradas.