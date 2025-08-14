Instituto Duartiano denuncia robo de joyas y falta de seguridad en el museo Juan Pablo Duarte

El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, denunció este jueves la sustracción de dos joyas y la falta de seguridad en el museo Patricio Juan Pablo Duarte, en Santo Domingo de la Ciudad Colonial.

El robo fue perpetrado el martes 5 de agosto, cuando un individuo, identificado como Manuel Alejandro Feliz Rodríguez, quedó grabado por las cámaras de seguridad del museo forzando las vitrinas donde se exhibían dos anillos de oro, perteneciente al patricio Juan Pablo Duarte y finalmente sustrayéndolos.

Manuel Alejandro Feliz Rodríguez, perpetrador del robo en el Instituto Duartiano.José Alberto Maldonado

Mediante una rueda de prensa, el presidente del instituto expresó que este hecho fue debido a la falta de seguridad que tiene el museo.

Gómez Ramírez alega que el Ministerio de Defensa, bajo la dirección del general Carlos Luciano Díaz, retiró a los dos miembros de las Fuerzas Armadas que prestaban servicios de vigilancia en el museo.

Sostuvo que hizo solicitudes para la reincorporación de los agentes y la respuesta fue negativa.

“La gravedad de sustraer objetos invaluables en un recinto patrio constituye una irreverente infracción que hiere el sentimiento moral y las buenas costumbres del pueblo dominicano”, dijo Gomez Ramírez.

Mientras que las joyas fueron recuperadas mediante un allanamiento por la Policía Nacional en conjunto con el Ministerio Público, en la joyería y platería “Hermanos Liranzo”, ubicada en la avenida Mella.

En tanto que Manuel Alejandro Feliz fue puesto a disposición del Ministerio Público y se le conocerá medida de coerción.