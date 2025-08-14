Fallece sindicalista Pablo Castillo luego de ser atropellado en el malecón de Puerto Plata

Falleció este uno de los dirigentes sindicales de la provincia, Pablo Castillo, mientras recibía atenciones en un centro de salud, luego de ser atropellado en el malecón de esta ciudad.

Castillo, de 81 años, mientras cruzaba en las cercanías del letrero y parador fotográfico de Puerto Plata, fue envestido por un camión Daihatsu, provocándole heridas de gravedad.

Posterior al atropello fue trasladado a un centro de salud por una unidad del 9-1-1 y murió mientras recibía atenciones médicas.

Con una larga trayectoria en las luchas sociales, fue un defensor de los derechos de los trabajadores, identificándose con las luchas de los obreros portuarios, pescadores, vendedores de las pulgas, vendedores de artesanías y con la generalidad de las causas sociales de Puerto Plata.

Fue uno de los fundadores de la Unión Clasista de Trabajadores, UCT, miembro de la Central Nacional de Trabajadores Dominicanos, CNTD, de la Federación de Vendedores y Artesanos de la Zona Norte, FEDANORTE, del Comité Pro Puerto y otras organizaciones.

Sus luchas sociales se remontan a principios de la década del 70, donde fue uno de los trabajadores portuarios que participó en la manifestación del 31 de marzo de 1970 en la plazoleta del muelle en protesta por la mecanización de los embarques de azúcar, en la que fueron asesinados varios obreros.

En varias ocasiones fue detenido por sus actividades sindicales.

Sus restos están siendo velados en la Funeraria Blas Blas de esta ciudad y serán sepultados en la tarde del viernes 15 de agosto.