Construirán en San Cristóbal monumento para recordar a desaparecidos en la explosión

El presidente de la Comisión de los Derechos Humanos informó que están solicitando permisos para la construcción de un monumento/memorial, en el que familiares de los 12 desaparecidos de la explosión de San Cristóbal puedan depositar flores y encender velas a sus deudos.

Manuel María Mercedes señaló que esta construcción será en el vertedero de la provincia, lugar donde fueron depositados los escombros de la estructura donde ocurrió el incendio, y donde presumen fueron llevados sus familiares, cuyos cuerpos no aparecen a dos años del siniestro.

Mercedes anunció que se realizarán esfuerzos para construir un monumento que sirva como lugar de encuentro para los familiares de los 12 desaparecidos, cuyos cuerpos fueron arrojados y que hoy no tienen dónde llevar una vela en fechas especiales como sus cumpleaños, aniversarios o, sobre todo, en el Día de los Fieles Difuntos.

"En esas atenciones estamos aquí y le decimos a las autoridades que no vamos a descansar ni una hora ni un minuto, hasta que a los familiares de las víctimas no se les diga la verdad de lo que allí ocurrió y los responsables”, indicó al realizar una proclama en el denominado Parque 6 de Noviembre, frente al palacio municipal de San Cristóbal.

El caballero señaló además que emprenderán camino hasta la Procuraduría General de la República, para entregar un informe con incidencias legales sobre quienes señalan como verdaderos responsables de lo ocurrido, que dejó como saldo mortal 38 personas, 12 desaparecidos y decenas de heridos.

“Hoy estamos aquí para decirles a las autoridades como decía un gran defensor de la libertad de este pueblo dominicano que, si nos cierran las puertas para ser justos y que, al pueblo de San Cristóbal y a los familiares de las víctimas se les diga la verdad de lo que allí ocurrió, nosotros vamos a seguir tocando puertas y que a medida de los años no lo vamos a olvidar”, aseveró.

Estas declaraciones ocurrieron al finalizar una marcha desde la zona cero de la explosión hasta el citado parque, donde participaron hijos de las víctimas, padres, hermanos y otros familiares allegados, así como personas que se solidarizaron.

Los marchantes realizaron la caminata en medio del llanto y el recuerdo, mientras portaban carteles con fotografías de sus seres queridos, fallecidos el 14 de agosto de 2023.

Jorge Cuevas, hermano de Alfonso Cuevas, uno de los desaparecidos, manifestó su indignación por no tener un lugar digno en el cual depositarle flores y llorar a su hermano menor, quien se encontraba en la empresa Toledo comprando telas, ya que se dedicaba a la ebanistería.

Cuevas expresó con resignación que ya no buscan en las morgues ni hospitales al recibir la respuesta indiferente de las autoridades en el proceso de búsqueda de su ser querido.

Al finalizar el acto conmemorativo, hijos de los fallecidos, lanzaron al cielo globos blancos y negros.