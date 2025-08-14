Conductores del gran Santo Domingo se acostumbran al no giro a la izquierda

Luego de la implementación de la tercera fase de restricción de giros a la izquierda en intersecciones estratégicas del Gran Santo Domingo como parte del plan de gestión de tráfico “RD Se Mueve”, conductores respetan y transitan las calles con normalidad.

En horas de la mañana de este jueves, los conductores se desplazan sin “contratiempos”, mientras que agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) supervisaban para servir de guía y orientar a los conductores acerca de los lugares de esa vía donde es posible retornar o girar a la izquierda.

En horas de la mañana de este jueves, en la avenida Abrahám Lincoln, mientras que agentes de la Digesett supervisaban la zona.José Alberto Maldonado

Choferes de la avenida Lope de Vega con calle Max Henríquez Ureña señalaron que hasta el momento no les han afectado las medidas del no giro a la izquierda, por lo que realizan sus labores cotidianas.

Danilo Tapia, chofer de la ruta en la avenida Lope de Vega, señaló que por el momento transitan con normalidad, pero teme que al iniciar el año escolar 2025-2026 el tránsito se pueda tornar “difícil”.

“Ahora no se nota, porque hay vehículos que están fuera de circulación y cuando inicien las clases ahí se verá el cambio”, sostuvo Tapia.

Estas medidas fueron implementadas para reducir el tapón en Santo Domingo y en el Distrito Nacional; el gobierno arrancó con el plan “RD se mueve” para enfrentar los problemas del tránsito vehicular en el país.

Etapas del plan

En la primera etapa del plan nacional “RD se mueve”, bajo la coordinación de ParqueateRD y del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), los sectores incluidos son Piantini, Evaristo Morales, Naco, Centros de los Héroes, Ensanche Quisqueya, Urbanización Fernández, El Millón y Yolanda Morales.

Mientras que, en la segunda fase, no se permite el giro en la avenida Tiradentes con Carlos Sánchez, Frank Feliz Miranda, Rafael Augusto Sánchez, Roberto Pastoriza y Salvador Sturla.

La tercera fase contempla a la avenida Abraham Lincoln con Andrés Julio Aybar y avenida Máximo Gómez con Pedro Livio Cedeño.

En tanto que en la cuarta fase contempla el no giro a la izquierda en la avenida Abraham Lincoln con John F. Kennedy; avenida Núñez de Cáceres con 27 de Febrero; Máximo Gómez con John F. Kennedy y Núñez de Cáceres con John F. Kennedy.