Caso Alexis Medina: 8 culpables y 13 absueltos por falta de pruebas

“Se ha violentado de manera grosera la Ley 340 (de Compras y Contrataciones) en todo el escenario donde estas empresas (de Alexis Medina) tuvieron participación”, explicó el Tribunal en sus conclusiones al encontrar culpable a ocho personas de los delitos que se le imputaban y absolver, ante la falta de pruebas, a otras 13.

El juicio de fondo contra estas 21 personas y más de 19 personas jurídicas inició el 10 de mayo de 2023. Se recuerda que el caso comenzó con los allanamientos el 28 de noviembre de 2020.

La acusación en este caso contó con 3,473 páginas y contó con 127 sesiones.

La decisión de la jueza estuvo enmarcada en este orden:

1-Alexis Medina Sánchez – Culpable de soborno, lavado de activos, asociación de malhechores, desfalco y complicidad contra el Estado. Fue condenado a 7 años de prisión en Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.

2-José Dolores Santana Carmona- (Acusado de ser testaferro de Alexis Medina). Fue encontrado culpable de lavado de activos, enriquecimiento ilícito. Condenado a 6 Años de prisión en Najayo Hombres.

3- Wacal Bernabé Méndez Pineda- (Ejecutivo de las empresas de Alexis Medina). Fue encontrado culpable de soborno, lavado de activos. Deberá cumplir 5 años de prisión en Najayo Hombres.

4-Paola Mercedes Molina Suazo. Fue encontrada culpable de lavado de activos. Condenada a 5 años de prisión en Najayo Mujeres.

5-Carlos Martín Montes de Oca – (Testaferro de Alexis Medina) encontrado culpable lavado de activos. Cumplirá 5 años de prisión en Najayo Hombres.

6-Rigoberto Alcántara Batista – (Presta nombre) Culpable lavado de activos. Fue condenado a 5 años de prisión en Najayo Hombres

7-Francisco Ramón Brea Morel- (Presta nombre a través de una empresa) Encontrado culpable de soborno. Fue condenado 5 años de prisión en Najayo Hombres.

8-Víctor Matías Encarnación Montero (ex director técnico de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado)- Fue encontrado culpable de soborno y lavado de activo. Este hombre fue condenado a 5 años de prisión suspendida tras llegar a un acuerdo con el Ministerio Público.

Absueltos por falta de pruebas que destruyan su presunción de inocencia

1-Fernando Rosa-exadministrador del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper).

2-Carmen Magaly Sánchez- exvicepresidenta del Fonper

3-Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez- Exministro de Salud Pública. Estaba acusado de corrupción, asociación de malhechores y lavado de activos.

4-Carlos José Alarcón Beras- Acusado de ser testaferro de Alexis Medina.

5-Libni Arodi Valenzuela Matos- Acusada de ser testaferra de Alexis Medina.

6-José Miguel Genao Torres-Acusado de lavado de activos y testaferrato.

7-Fulvio Antonio Cabreja Gómez- Acusado de lavado de activos y testaferro.

8-José Idelfonso Correa Martínez- Acusado de lavado de activos y porte ilegal de armas.

9-Antonio Florentino Méndez-Acusado de lavado de activos y testaferro.

10-Rafael Antonio Germosén Andújar-Excontralor general de la República- Acusado de corrupción, asociación de malhechores y lavado de activos

11-Aquiles Alejandro Christopher Sánchez-Exfiscalizador de la Oisoe.

12-Lina Ercilia de la Cruz Vargas- Acusada de complicidad en la red, al figurar como titular de cuentas y propiedades adquiridas con fondos ilícitos

13-Pachristy Emmanuel Ramírez Pacheco- Acusado de corrupción administrativa, asociación de malhechores, soborno, falsedad, desfalco y lavado de activos.