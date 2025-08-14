Anuncian reglas para participar en la segunda edición de "Plásticos por Útiles Escolares" en el DN

La Alcaldía del Distrito Nacional y la Dirección General de Aduanas anunciaron las reglas para participar en la segunda edición de "Plásticos por Útiles Escolares", un evento dirigido únicamente a personas que residan en la capital.

La segunda versión del evento que busca llevar conciencia ambiental en el país, se llevará a cabo en el Palacio Municipal el domingo 24 de agosto de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

rEGLAS DEL INTERCAMBIO

De acuerdo a las informaciones suministradas por el cabildo, las bases del canje indican que por mil botellitas, las personas recibirán una tableta electrónica y una mochila con útiles escolares.

Mientras que por 500 botellas plásticas, obtendrán una mochila equipada con los útiles. De igual manera, por cada cédula mostrada, habrá un máximo de dos mochilas.

Además, se recalcó que las botellas entregadas deben estar limpias, comprimidas y con sus tapas.

En el intercambio, además de las tabletas electrónicas, las mochilas estarán compuestas por seis cuadernos, un estuche con materiales y un termo.

ACERCA DE LA Primera edición

En la primera edición de "Plásticos por Útiles Escolares", la Alcaldía del Distrito Nacional recolectó 7.2 millones de botellas plásticas, totalizando, junto a plásticos por juguetes, cerca de 18 millones de botellas plásticas sacadas de las calles.