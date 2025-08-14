Abaten dos presuntos implicados en asesinato de taxista en Moca y detienen a mujer involucrada

Dos de los presuntos implicados en la desaparición y posterior hallazgo del cuerpo sin vida del taxista Alfred Joel Fernández, de 33 años, murieron la tarde de este jueves en un enfrentamiento con agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) de la Policía Nacional.

El hecho ocurrió en la comunidad La Estancia, del municipio Las Matas de Farfán, provincia San Juan, cuando los agentes intentaban ejecutar órdenes de arresto emitidas en su contra y los sospechosos habrían abierto fuego, según informó la Policía Nacional.

En la misma operación, coordinada con representantes del Ministerio Público, fue detenida una mujer que también es señalada como participante en el caso.

Fallecidos

Los fallecidos son Julio José Vargas Díaz (a “Ñacoña”, “Bulin”, “El Gordo” y/o “El Moreno”), y Juan Manuel Lantigua Veras (a “Salcochao”), a quienes se les ocuparon dos pistolas las cuales portaban de manera ilegal y que utilizaron para atacar a los agentes actuantes.

Detenida

En la intervención también fue arrestada Clara Inés Sánchez, de 32 años, quien también era perseguida activamente por este caso. Su arresto se produjo en una vivienda de la calle 19 de Marzo, lugar de donde escaparon los hoy occisos a bordo de una motocicleta, dándole alcance en la citada comunidad.

La mujer, quien al momento de su detención tenía en brazos a una niña de tres o cuatro días de nacida, será puesta a disposición del MP para los fines legales correspondientes.

Tanto los dos fallecidos como la mujer detenida eran buscados mediante las órdenes de arresto Nos. 598-1-20-SAUT-0119, 598-1-2025-SAUT-0094 y 598-1-2025-SAUT-0094, respectivamente.

Se les acusaba de presunta violación a los artículos 265, 266, 379 y 383 del Código Penal Dominicano, relacionados con secuestro y homicidio en perjuicio del taxista, cuyo reporte de desaparición fue presentado el 22 de enero de este año.

El cuerpo de la víctima fue localizado el 3 de marzo en la comunidad La Soledad, del municipio Moca, provincia Espaillat.

Se recuerda que tras el hallazgo fue apresado en la misma fecha Oscar José Ureña (a) Boca.

La Policía Nacional reiteró que este caso se mantiene bajo investigación, y que conforme avance este proceso se ofrecerán mayores detalles.