Tromba marina sorprende a residentes de Caleta en La Romana este miércoles

La tarde de este miércoles se registró una tromba marina en las aguas del mar Caribe, en Caleta, La Romana.

Según se puede apreciar en videos difundidos por usuarios en redes sociales, el fenómeno se formó en el mar bajo el cielo grisáceo y nublado, con una gran columna de viento rotatorio y nuboso.

Las trombas o mangas marinas son columnas de viento llenas de nubes que giran sobre un cuerpo de agua, estas no se llenan con el agua del océano, sino que descienden de un cúmulo, según señala en portal de National Geographic.

El agua no brota, más bien se queda dentro de la manga condensada, en la nube.

Estas se presentan en dos tipos principales: tornádicas y las de buen tiempo. Las tornádicas se originan como verdaderos tornados bajo la influencia de los vientos asociados con tormentas eléctricas severas, el aire asciende y gira sobre el eje vertical. Este es el tipo más severo.

Mientras que las trombas de buen tiempo, rara vez son peligrosas, las nubes de las que descienden no se mueven con rapidez y suelen ser estáticas. Estas están asociadas a tormentas en desarrollos, pero no a tormentas en sí.

Las trombas marinas son comunes en aguas tropicales y subtropicales, favoreciendo su formación condiciones de humedad y temperatura del agua relativamente calidad en comparación con el aire exterior.

En los últimos días, se ha registrado este fenómeno en otros países del continente, siendo el más reciente esta misma semana en Playa del Carmen, México y en La Habana, Cuba.