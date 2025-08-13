Rafael Santos sobre el Metro: Si ese es el deseo de decir que las cosas están mal, pues fenómeno

El director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), Rafael Antonio Santos Pérez, restó importancia a las denuncias realizadas por Listín Diario, sobre el deterioro que se observa en la primera línea del Metro de Santo Domingo.

El funcionario volvió a negar que el Metro esté en esas condiciones y atribuyó los reportajes a “motivaciones exteriores”.

“Esas edificaciones tienen 16 años en uso, yo no le puedo decir que bajo el lente de una cámara, que esté manejada por un agente que esté intencionalmente buscando algo, no pueda hallar un rinconcito donde esté sucio y donde se puedan destacar. Si ese es el deseo de decir que las cosas están mal, pues fenómeno”, dijo al hablar en el programa “A Diario” que se transmiten por Sentido 89.3 FM.

Santos Pérez indicó que algunos de los medios que hacen la denuncia “han desviado un poco”, porque nosotros inauguramos el domingo, y hubo un medio que ya tenían esas fotos.

“¿Cuándo la hicieron, cuándo la cogieron un sucio en una pared, a lo mejor cuando publicaron en el medio ya estaba cubierta, ya estaba limpia, ya estaba pintada?”, cuestionó.

Asimismo, aseguró que permanentemente se le da mantenimiento al Metro de Santo Domingo, a pesar de que solo se tiene 4 horas para eso.

El lunes, el funcionario también negó la condición de deterioro del Metro de Santo Domingo.

“El Metro es una situación dinámica, son 38 estaciones que tienen, en el caso de las escaleras eléctricas, 212 escaleras…, siempre tendrá que haber dos o tres cada día para darle mantenimiento, esas escaleras tienen 16 años funcionando 18 horas diarias”, expresó.

Desde el lunes, Listín Diario publica la serie especial"El Metro, las señales de un desgaste", en el que describe las condiciones de algunas estaciones y cómo se mueven los ingresos en este importante medio de transporte.

Luego de las declaraciones del lunes del director de la Opret, este medio recorrió ayer martes estaciones de las descritas en la investigación para verificar el estado en que están. La mayoría sigue igual como estaba previo a la publicación.

Listín Diario trató al menos en cuatro ocasiones de entrevistar al director de Opret antes de la publicación de la serie periodística.