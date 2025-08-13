Abinader inaugura en el AILA nueva terminal courier

El presidente Luis Abinader y el director general de Aduanas, Eduardo (Yayo) Sanz Lovatón, inauguraron este miércoles una terminal courier para el manejo y almacenaje de paquetería expresa y comercio electrónico, en el Aeropuerto Internacional Las Américas (AILA), José Francisco Peña Gómez.

La obra, que representa una inversión de 10 millones de dólares, incrementa la capacidad de procesamiento en un 186%, con una superficie total de 4,858 metros cuadrados. Con esta ampliación, se podrá despachar más de 4 millones de paquetes adicionales cada año, cumpliendo con los más altos estándares de calidad y seguridad.

“Esta nueva terminal courier es parte de nuestro compromiso con la modernización de la logística nacional, para que República Dominicana se consolide como un hub regional de comercio y transporte”, afirmó el presidente Abinader.

A su vez, el director de la DGA, Sanz Lovatón, destacó que “son más de 4 millones de paquetes adicionales que podremos procesar, y lo haremos con eficiencia, seguridad y tecnología de punta”.

Por su parte, Mónika Infante, CEO de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), subrayó: “Aerodom y VINCI Airports mantienen un compromiso inquebrantable con el desarrollo del país. Cada inversión fortalece la infraestructura aeroportuaria, impulsa el crecimiento económico y asegura una conectividad aérea segura, eficiente y continua. Esta nueva terminal, destinada a la Dirección General de Aduanas, permitirá una gestión más ágil, segura y eficiente”.

En materia de seguridad, la instalación cuenta con equipos de rayos X de última generación, que agilizan y optimizan la inspección de todos los paquetes expresos que ingresan al país, reforzando al mismo tiempo la seguridad nacional.

Los trabajos iniciaron en mayo de 2023, respondiendo al crecimiento sostenido del comercio electrónico en República Dominicana. La obra fue posible gracias a una alianza público-privada, sin costo para el Estado dominicano.

La nueva terminal courier operará 24 horas al día, los 7 días de la semana, beneficiando a los usuarios con un despacho más rápido, mejor resguardo de la carga y mayor trazabilidad.

“Seguimos trabajando para que República Dominicana sea un hub logístico de clase mundial”, concluyó Sanz Lovatón.