Migración entrega exfuncionaria y empresaria haitiana a autoridades de su país

La Dirección General de Migración (DGM) entregó a la Policía Nacional de Haití a la ciudadana haitiana Rosemila Petit-Frére, exalcaldesa de la comuna Arcahaie y propietaria de la emisora Radio Téle Monopole, tras determinarse que no procedía su judicialización en la República Dominicana.

La entrega se realizó a las 5:00 de la tarde por la puerta fronteriza de Dajabón, donde agentes de la DGM traspasaron formalmente a Petit-Frére al personal de Polifront de Juana Méndez, en cumplimiento de los acuerdos de cooperación con las autoridades haitianas.

La ciudadana haitiana había llegado en un vuelo procedente de Canadá que aterrizó en el Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón, de Puerto Plata; allí fue retenida por las autoridades migratorias tras recibir informaciones de inteligencia en el sentido de que transportaba una suma en efectivo superior a los USD $10,000, límite permitido por las regulaciones internacionales de control de divisas, y por presuntamente estar vinculada a actividades ilícitas en su país.

“Previo a su traslado a la frontera, la DGM realizó un proceso de inspección y registro de sus pertenencias y la condujo a la sede central de la institución, donde fue entrevistada por organismos de seguridad del Estado dominicano y agencias internacionales aliadas, en el marco de las acciones conjuntas para la seguridad y estabilidad regional”, reseña el comunicado de prensa.

Las autoridades dominicanas resaltaron que durante todo el proceso, “se le garantizó el respeto a sus derechos, dignidad e integridad personal” y garantizaron que las informaciones obtenidas no comprometen la seguridad nacional, aunque continúan bajo análisis de las autoridades competentes.