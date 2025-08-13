Cierran temporalmente la ruta presa Palomino/cañón del río Blanco para regular actividades

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales estableció una mesa de trabajo junto a otras instituciones para regular las actividades ecoturísticas en la ruta de la presa Palomino o ruta Cañón de Río Blanco, ubicada en la provincia San Juan.

Según se informó a través de un comunicado, la finalidad de la mesa de trabajo es evaluar la viabilidad de esta ruta, la cual se ha hecho muy popular en los últimos 5 años para personas con interés en el senderismo y el ecoturismo, pero que presenta grandes retos, ya que la vía por donde transitan los visitantes no fue construida para tales fines.

La directora de Áreas Protegidas, Carolina Alba, informó que además de evaluar la viabilidad de la ruta actual el ministerio está elaborando un reglamento para la regulación del uso sostenible de las actividades recreativas en las presas, “para que los embalses y sus entornos sigan manteniendo su objetivo principal de creación, que es almacenar y suplir de agua para consumo humano, la generación eléctrica, el riego, y colateralmente pueda continuar siendo una fuente de desarrollo para las comunidades aledañas, fundamentalmente por su belleza paisajística y la naturaleza que les rodea”.

Alba explicó que la mayoría de las presas del país se encuentran dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y que la regulación de su uso es lo que permitirá garantizar su sostenibilidad.

“Si logramos implementarla, la experiencia de quien visita será mucho más enriquecedora e impactante, y para quienes dependen económicamente de estas actividades, aumentará el valor de su oferta”, indicó.

La ruta permanecerá cerrada durante un mes, a partir del lunes 18 de agosto del 2025. De acuerdo con Medio Ambiente, los organizadores de viaje y guías se comprometieron a no seguir ofertando esta ruta a partir de su cierre temporal.

Aguas claras en el cañón del río BlancoFOto: Manuel Peralta Ureña

Además de Medio Ambiente, en la mesa participaron el Ministerio de Turismo, la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, el Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura, operadores de viajes y guías ecoturísticos.

Visitarán el lugar

Los integrantes de la mesa de trabajo acordaron realizar una visita a la zona de la presa de Palomino, acompañados por los guías y operadores de viaje para que todos puedan conocer la realidad del lugar e identificar los aspectos de seguridad, así como la situación ambiental, social y económica que deben ser consideradas para determinar su viabilidad.