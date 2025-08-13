Juezas posponen para las 5:00 de la tarde lectura del fallo del caso Antipulpo

El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional pospuso para las 5:00 de la tarde dar a conocer su decisión de si condena o absuelve a Alexis Medina y a los demás acusados de presuntos actos de corrupción durante el gobierno del expresidente Danilo Medina.

El secretario del tribunal informó que las juezas Clarivel Nivar, Clara Castillo y Jisell Soto, se encuentran ponderando la decisión y que por tal razón pospusieron para las 5:00 de la tarde la lectura del fallo que se había reservado.

Pasadas las 11:00 de la mañana la sala de audiencia estaba repleta, cuando el secretario dio a conocer la posposición de la lectura de la sentencia que había sido reservado por el tribunal, luego de escuchar las conclusiones del Ministerio Público, los abogados que representan al Estado y las defensas de los acusados.

Según el expediente, Juan Alexis Medina Sánchez aprovechó su condición de hermano del expresidente Danilo Medina para crear un entramado societario que se benefició de obras, bienes y servicios del Estado mediante maniobras fraudulentas.

Está acusado de delitos como lavado de activos, desfalco, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y otros, mientras que a los demás procesados se les imputan cargos como asociación de malhechores, estafa contra el Estado y criminalidad organizada.