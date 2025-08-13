Argentina autoriza a Arajet a volar desde Mendoza, Rosario y Córdoba

El Gobierno oficializó este miércoles una medida que ya había anticipado LA NACION: la autorización para que una aerolínea low cost vuele desde Mendoza, Rosario y Córdoba con destino a Punta Cana. Se trata de la dominicana Arajet, que empezó a operar en el país hace dos años y duplicará las frecuencias entre ambos países hacia fin de año.

La medida fue expresada esta madrugada en la Disposición 21/2025 del Boletín Oficial, y lleva la firma del subsecretario de Transporte Aéreo de Argentina, Hernán Gómez.

La decisión responde al gran caudal de argentinos que visitan el país caribeño: la Argentina es el tercer país emisor de turistas hacia República Dominicana y, si se toma en cuenta el crecimiento registrado en 2025, ocupa el primer lugar. Hasta fines de julio, 163.000 argentinos viajaron allí y, para fin de año, el número podría llegar a 400.000, frente a los 272.000 de 2024.

“En octubre tendremos 13 frecuencias entre Punta Cana y Buenos Aires, y dos frecuencias entre Santo Domingo y Buenos Aires a fin de año”, explicó Víctor Pacheco Méndez, CEO de Arajet, en una conferencia de prensa recientemente.

Según el ejecutivo, la empresa invirtió US$3400 millones a nivel global -si se toma en cuenta la adquisición de aeronaves- y lleva invertidos US$15 millones en la operación argentina. “Queremos crecer a 21 frecuencias desde Ezeiza, alcanzar siete en Córdoba y, dependiendo de cómo avance eso, considerar a Rosario y a Mendoza. En nuestros vuelos, el 70% de los pasajeros son argentinos y el 30% restante es un mix entre dominicanos y turistas de otras nacionalidades”, detalló.

“Si miramos los últimos años, el crecimiento de los argentinos que viajan a República Dominicana es del 98%. En 2021 fueron 186.000; en 2022, 180.000; en 2023, 201.000; en 2024, 272.000 y, en lo que va de 2025, llevamos 163.000. Si proyectamos este año, llegaríamos a 400.000 turistas argentinos”, marcó.

Arajet ofrece vuelos de bajo costo a destinos en América del Norte, el Caribe, América Central y América del Sur desde el comienzo de sus operaciones, el 15 de septiembre de 2022.

La flota actual consta de 11 Boeing 737 MAX-8, con capacidad para trasladar a un total de 185 pasajeros. Actualmente, vuela a destinos como Canadá, Guatemala, Aruba, Curazao, Jamaica, Puerto Rico, República Dominicana, Saint-Martin, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Estados Unidos, México, Costa Rica y El Salvador; y en los próximos meses sumará varias rutas a Estados Unidos, Cuba y Honduras, entre otros.