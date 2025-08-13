Condenan a uruguaya al pago de más de 300 mil pesos por fraude eléctrico en Bella Vista

Un tribunal del Distrito Nacional condenó a 20 días de prisión preventiva y el pago de 20 salarios mínimos a una mujer de nacionalidad uruguaya, procesada por cometer fraude eléctrico.

Se trata de Julia Noelia Velásquez Charpantie, quien fue condenada al pago de 20 salarios mínimos a la cantidad establecida en la tasación de la energía consumida y no pagada, consistente en RD$394,422.29, así como el pago de RD$500 mil de indemnización a la Empresa Distribuidora de Energía Edesur Dominicana.

Sobre el caso, el Ministerio Público indicó que se hizo una inspección y se levantó acta de fraude en fecha 14 de diciembre de 2022 en una residencia del sector Bella Vista, Distrito Nacional.

La comisión del fraude eléctrico se realizó en un medidor a 240 V, impidiendo el registro de la energía eléctrica consumida, por lo que no se podía cuantificar la energía real dejada de pagar.

El procurador de corte José Aníbal Carela, titular interino de la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE), indicó que la sentencia fue impuesta por violación a la Ley General de Electricidad Núm 125-01, modificada por la Ley 186-07.

En la audiencia el Ministerio Público estuvo representado por la procuradora de corte Carmen Díaz Amézquita, quien aportó las pruebas que sirvieron de base a la decisión adoptada por el juez Franny Manuel González.

Velásquez Charpantie fue condenada el lunes 11 de agosto del presente año 2025 por la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional luego de que el pasado 12 de julio el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional emitiera en su contra auto de apertura a juicio a solicitud del Ministerio Público.