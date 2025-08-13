Conatra llama a ciudadanía a reclamar monto pagado a aseguradoras de vehículos

El senador y presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra), Antonio Marte, llamó a los transportistas, motoristas y dueños de vehículos a reclamar el dinero cobrado por las aseguradoras de vehículos.

En una rueda de prensa, el representante en el Senado de la República por Santiago Rodríguez, denunció que las empresas aseguradoras cobraron por casi dos meses un monto superior al pautado.

Antonio Marte expresó que el alza en el servicio no tenía por qué ejecutarse, ya que la Superintendencia de Seguros eliminó la resolución que avalaba el aumento.

“Un motorista que pagaba RD$300 a RD$ 1,800, también un carro que pagaba RD$5,000 ahora 17,500, y un autobús pagando RD$ 7,000 a RD$ a 34,000”, sostuvo Marte.

De igual forma, solicitó a los ciudadanos a dirigirse a cada empresa de seguros para que el dinero sea reembolsado.

Marte agregó que para facilitar el proceso, Conatra recibirá las facturas de los afectados en sus oficinas.

“Ojalá todo el que le han cobrado que nos traigan el recibo aquí. Que nosotros vamos a recibir los recibos y vamos a reclamar por ese recibo”, aseguró.