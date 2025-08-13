CNTU sugiere vincular importación de autos con el retiro de chatarra

El gerente general del Plan Cero Chatarra y presidente de la Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU), William Pérez Figuereo, ha propuesto al presidente Luis Abinader que se modifique la ley que permite a los dominicanos en el exterior importar vehículos usados.

La sugerencia es vincular esta facilidad a la eliminación de un vehículo viejo o chatarra.

De acuerdo con Pérez Figuereo, esta medida permitiría a los dominicanos y extranjeros residentes contribuir a la mejora del parque vehicular del país.

"Para que el gobierno del presidente Abinader continúe apoyando la eliminación de vehículos convertidos en chatarra, se debe implementar que, al otorgar facilidades para traer un vehículo a la República Dominicana, el beneficiario sea responsable de presentar una chatarra, de las miles que existen, para ser triturada y sacada de circulación", indicó.

Actualmente, la Ley 168-67 establece que los dominicanos que regresan al país después de vivir varios años en el extranjero tienen derecho a exoneraciones parciales de impuestos y aranceles en la importación de vehículos usados.

Esta ley también se aplica a extranjeros que fijan su residencia permanente en el país.

El líder transportista enfatizó que su propuesta está en línea con la disposición presidencial de eliminar los vehículos chatarra.

Pérez Figuereo, quien recientemente visitó los Estados Unidos, se reunió con dominicanos que expresaron su disposición a colaborar con el "Plan Cero Chatarra" si se les ofrecieran estas facilidades.

Según la normativa vigente, el vehículo importado no debe tener más de cinco años de fabricación, conforme a lo establecido en la Ley 04-07, que busca proteger el medio ambiente y reducir costos de repuestos y combustible.

Los descuentos en los impuestos y aranceles varían entre el 20% y el 60% del valor del vehículo, dependiendo del año de fabricación.

El experto en tránsito espera que el Gobierno asuma esta propuesta para eliminar las miles de chatarras que ocupan calles y aceras en el Gran Santo Domingo.