Bares de la Zona Colonial apoyan el refuerzo de inspecciones contra armas

La Asociación de Bares y Gastrobares de la Zona Colonial (Asocolc) manifestó su apoyo al reciente anuncio del Ministerio de Interior y Policía de reforzar las inspecciones para impedir el ingreso de armas de fuego en bares, discotecas y otros centros de entretenimiento.

Grace Heyaime, presidenta de Asocolc, aseguró que los miembros de la asociación siempre han cumplido con esta normativa.

Afirmó que ven el reforzamiento como un paso positivo para la seguridad y el bienestar de los ciudadanos, y un requisito que sus establecimientos han acatado consistentemente.

Medida crucial para la tranquilidad

Heyaime reiteró que la prohibición de armas es un punto clave en la seguridad de cada local y que la medida es crucial para garantizar la tranquilidad de los visitantes.

"Entiendo que este reforzamiento es en pro de una mayor seguridad, tanto para los establecimientos como para las personas que los visitan", explicó la presidenta.

También indicó que el objetivo del sector es ofrecer un entretenimiento "con más seguridad y de más calidad".

La representante del gremio informó que muchos de sus establecimientos ya exhiben avisos que prohíben explícitamente la entrada con armas de fuego y armas blancas, de manera similar a las normativas sobre la venta de alcohol a menores.

"Es parte inclusive de los avisos que se tienen en los establecimientos. Muchos lo tienen en la puerta, otros lo tienen, por ejemplo, dentro del establecimiento como normativas de prohibición", detalló.

La presidenta de Asocolc concluyó que están de acuerdo con que se den iniciativas como esta, impulsada por la ministra Faride Raful, ya que contribuyen al bienestar de los ciudadanos y al buen desarrollo de los establecimientos.