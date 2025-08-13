Acusan a funcionarios de Medio Ambiente de destruir el Cinturón Verde de Santo Domingo

El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Armando Paíno Henríquez, y el viceministro de Vivienda y Edificaciones, Danny Santos Comprés, enfrentan una querella por la presunta destrucción de una parte del Cinturón Verde de Santo Domingo.

La querella con constitución en actor civil fue presentada por el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente y la Asociación de Vecinos de Cuesta Brava de Arroyo Hondo, a través del abogado Euren Cuevas Medina ante Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales.

La acusación principal es que los funcionarios otorgaron un permiso ilegal para construir más de 300 apartamentos en un área donde las construcciones multifamiliares están prohibidas.

Los demandantes alegan que este permiso viola el decreto 183 de 1993, que creó esta zona protegida, y la Norma 02-2023 del Ayuntamiento de Santo Domingo, que solo permite viviendas de bajo impacto.

Entre las consecuencias señaladas, el abogado de los querellantes mencionó la destrucción de una loma natural que protegía a la zona de los vientos y advirtió sobre un futuro colapso del tráfico, debido a la alta densidad de viviendas planificadas.

La querella busca que los funcionarios sean responsabilizados por los graves impactos ambientales y de movilidad que, según los demandantes, causará el proyecto.