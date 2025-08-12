Los vehículos de carga han sido protagonistas de múltiples accidentes fatales en 2025

De enero a junio de este año, de la totalidad de los accidentes de tránsito fatales, los vehículos de carga pesada se han visto involucrado en el 1.2% de esos siniestros, de acuerdo con registros del Observatorio Permanente de Seguridad Vial (Obsevi).

En estos últimos meses, las carreteras y avenidas del país han sido escenario de múltiples accidentes con cifras de tipos de vehículos, horarios, días y provincia.

De acuerdo con informaciones suministradas por el Obsevi a LISTÍN DIARIO, el tipo de vehículo involucrado en los accidentes fatales revela que los de carga pesada como furgones, patanas y grúas representan el 1.2% de los accidentes.

Mientras quelas motocicletas, estas encabezan la lista de la mayoría de muertes por accidente de tránsito con un 76.3% del total.

Luego les siguen los atropellos con un 10.6% y los automóviles con un 8.1% por muertes en accidentes.

Edades más frecuentes

Los rangos de 30-34 años muestran un 11.85%; representa el mayor porcentaje de las víctimas, y de 20-24 años con un 11.47% y de 25-29 años un 9.28%.

El registro indica que un 20.08% de los fallecidos no tienen un dato de edad registrado.

El análisis reveló que las noches y madrugadas son el tiempo más propenso a ocurrir estos tipos de sucesos.

El 37% de los accidentes ocurren entre las 6:00 pm y las 11:59 pm, con un 37%.

En tanto que los fines de semana presentan un incremento notable, según el reporte.

El domingo es el día donde se registran accidentes con más muertes, con un 26.20%, mientras que los jueves se registran menos muertes por accidentes.

Entre las provincias con mayor densidad, Santo Domingo encabeza la lista con mayor número de fallecidos por accidentes de tránsito con 16.80%; luego le sigue La Altagracia con 9.85%.

Los accidentes de tránsito continúan siendo una crisis indetenible en el país, que deja miles de muertos y heridos.

Un reciente hecho fue el accidente registrado frente a la bomba del kilómetro 5 de la autopista 6 de Noviembre, en San Cristóbal, el pasado ocho de agosto.

Este accidente dejó al menos cinco fallecidos, cuando una patana se volcó. En el lugar había varias personas en motocicletas, que se vieron afectadas.