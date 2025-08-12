Salud Pública investiga la muerte de una persona por bacteria “devoradora de carne”

El Ministerio de Salud Publica investiga el caso de una persona que murió supuestamente al consumir carne con una bacteria, en un restaurante de la capital dominicana.

Aunque no se ha determinado el nombre de la bacteria, se informó que se trata de bacterias devoradoras de carnes (Flesh Eating Bacteria), que en Estados Unidos ha provocado varias defunciones.

La información empezó a circular en las redes sociales y la denuncia llegó hasta las autoridades de Salud Pública, que dispuso que un equipo de la institución realice el levantamiento del caso. Se dijo que próximamente darán a conocer un informe oficial sobre la bacteria.