Rosemila Petit Frère, la empresaria y política haitiana “detenida o verificada en RD”

Rosemila Petit‑Frère, la empresaria y figura política haitiana, ya estaría en su país, tras ser investigada por las autoridades de Migración de República Dominicana, al llegar desde Canadá con varios cheques con altas suma de dinero sin declarar.

Aunque está la controversia de si los cheques se aproximaban al millón de dólares, como han publicado diarios haitianos, sin que fueran declarados ante las autoridades aduanales, ella negó.

En el portal de la cuenta de X de radio Télé Monopole, una estación de radio y televisión, cuya propiedad se le atribuye a Petit‑Frère, dice que hizo contacto con ella y le confirmó que fue sometida a un proceso rutinario.

El nombre de la comuna de Arcahaie, Rosemila Petit‑Frère, es titular en los principales portales de diarios haitianos y dominicanos, así como agencias de prensas, al conocerse su arresto en República Dominicana al llegar desde Canadá por el aeropuerto Gregorio Luperón, en Puerto Plata.

La extranjera se le ha relacionado con el entorno político del expresidente interino Ariel Henry (2012-2024). En su país se le han hecho acusaciones mediáticas de presunta corrupción y otros hechos, que ella misma ha negad y ha presentado demanda por difamación e injuria, según recogen diarios internacionales.

En un comunicado, la Dirección General de Migración de República Dominicana, confirmó que la extranjera no entró con dinero en efectivo, sino con cheques, sin especificar montos. También dijo que había denuncias internacionales “de que supuestamente está involucrada en actos ilícitos en el vecino país, por lo que Petit-Frére fue escoltada hasta Santo Domingo, para continuar con los interrogatorios y coordinar su entrega a las autoridades haitianas.

¿Está o no en Haití?

Radio Télé Monopole dice que Rosemila le confirmó que solo fue sometida a una verificación rutinaria en República Dominicana, que no cargaba alta suma de dinero en cheques y que fue llevada a la frontera.

“Los informes sobre la presunta detención de la Sra. Rosemila Petit-Frère, exalcaldesa de Arcahaie, en República Dominicana, son infundados. Contactada por Radio Télé Monopole (RTM), la exalcaldesa confirmó que solo fue sometida a una verificación rutinaria sobre su estatus político en Haití. Afirmó que su anterior situación a las autoridades migratorias dominicanas, un procedimiento habitual para cualquier figura pública en tránsito. Contrariamente a las acusaciones que circulan en línea, la Sra. Petit-Frère no tenía ninguna suma significativa de dinero en su poder y su equipaje no fue registrado. Debido a la hora tardía, las autoridades migratorias la detuvieron antes de escoltarla a la frontera este lunes por la mañana. Posteriormente, regresó a territorio haitiano y se espera que se reúna con su familia más tarde hoy”, dice el comunicado publicado el lunes: El texto original está en francés.