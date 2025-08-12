Realizan allanamientos en Santiago y Puerto Plata

La Procuraduría General de la República y el Departamento de Investigaciones Criminales (Dicrim) de la Policía Nacional, realizaron varios allanamientos en sectores de Santiago y Puerto Plata.

Según informaciones, estos operativos se realizaron de manera simultánea en residencias, negocios y otros inmuebles vinculados a las investigaciones, presuntamente como parte de una serie de intervenciones contra redes de crimen organizado y delitos transnacionales.

Comunidades como Jardines del Atlántico y Torre Alta 5, en Puerto Plata, así como establecimientos próximos a la 27 de Febrero, en Santiago, fueron allanados esta mañana.

Hasta el momento, no se han ofrecido cifras oficiales de detenidos ni detalles específicos sobre las incautaciones, así como de las razones exactas de estos operativos. Sin embargo, las autoridades indicaron que en las próximas horas se darán a conocer los resultados preliminares del despliegue.