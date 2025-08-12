Cocaína en cajas de Piña: incautan 30 paquetes en el Aeropuerto de Punta Cana

Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informaron que incautaron 30 paquetes presumiblemente de cocaína, durante labores de verificación en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, provincia La Altagracia.

La incautación se realizó con miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (Cesac), el apoyo de inspectores de la Dirección General de Aduanas (DGA) y en coordinación con el Ministerio Público.

De acuerdo a un comunicado de prensa, las entidades, junto a las unidades caninas, realizaban un operativo de inspección en uno de los depósitos de la terminal cuando detectaron inconsistencias en varias cajas de piña destinadas a exportación.

Informaron que se verificó la carga, encontrando en su interior un total de 30 paquetes de una sustancia que se presume es cocaína, envueltos en fundas plásticas y colocados dentro de las cajas, con un peso aproximado de 33 kilogramos.

“Según la declaración, la carga, con las piñas contaminadas, sería enviada a Frankfurt, Alemania, desde la terminal de Punta Cana”, indican.

El Ministerio Público y la DNCD indicaron que abrieron una investigación en torno al caso y, conforme avance el proceso, ofrecerán más detalles sobre la frustrada operación de narcotráfico internacional.