Rescatan a hombre que intentó lanzarse de puente en la avenida 27 de Febrero

Un ambiente de tensión se vivió la mañana de este martes en la intersección de la avenida 27 de Febrero con Carmen Mendoza, cuando un hombre intentó contra su vida al amenazar con lanzarse desde el puente peatonal.

Nelson Báez, empleado en la zona donde ocurrió el acontecimiento, dijo que el hombre, cuya identidad es desconocida, expresaba su desesperación por la falta de oportunidades laborales.

“Él decía que tenía muchos problemas económicos y quería un trabajo”, expresó Báez.

El suceso se produjo alrededor de las 10:00 de la mañana, atrayendo la atención de transeúntes y conductores.

Según los testigos, al lugar llegaron cuatro patrullas de la Policía Nacional, miembros del Cuerpo de Bomberos y agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).

Tras el incidente, el individuo fue trasladado por la Policía Nacional.