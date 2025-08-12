José del Castillo Saviñón renuncia al PLD y dice que se va en paz y agradecido

A través de una carta compartida en sus redes sociales, el exsenador de la provincia Barahona 2020-2024, José del Castillo Saviñón, anunció su renuncia como miembro del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) tras casi 20 años de militancia.

“Me despido con sentimientos encontrados, pero, sobre todo, con un profundo agradecimiento por darme la oportunidad de ser parte de la plataforma de formación y crecimiento político que constituyó para mí el PLD, desde el que he podido servir en distintos espacios públicos y partidarios a los mejores intereses de la provincia Barahona, región suroeste y el resto del país, a la vez que me ha permitido construir en todo el país lazos de afecto y amistad imperecederos que trascienden la política partidaria”, dice la carta con fecha 11 de agosto de “2024”.

En la publicación, dirigida al expresidente Danilo Medina y a Johnny Pujols, el también exministro de Industria y Comercio, indicó que la carta fue recibida este martes y se va del PLD en paz y agradecido.

“No está en mi ánimo entrar en confrontaciones estériles que nada aportan”, indicó.

La renuncia de José del Castillo Saviñón se venía ventilando en la opinión pública desde hace un tiempo. En mayo de 2024 el dirigente político anunció su renuncia como miembro del Comité Político para “promover la renovación y reestructuración” de esa organización política.

Además de estas funciones del Castillo Saviñón fue Presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones y Viceministro de Industria y Comercio.